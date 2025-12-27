السبت 2025-12-27 05:05 م

مقلب طريف: شاب يصغّر صندوق البريد يوميًا والنتيجة مفاجئة 😂

السبت، 27-12-2025 02:44 م
الوكيل الإخباري-   شاب قرر عمل مقلب مختلف في رجل البريد الذي يأتى الى منزله، حيث قام بتصغير صندوق البريد كل يوم الى حجم اصغر، ليرى هل سيلاحظ ساعي البريد ام لا، والنتيجة كانت غير متوقعه !
 
اضافة اعلان

 

 
 


