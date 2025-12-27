مقلب طريف: شاب يصغّر صندوق البريد يوميًا والنتيجة مفاجئة 😂

الاكثر تداولاً : — Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 25, 2025
شاب قرر عمل مقلب مختلف في رجل البريد الذي يأتى الى منزله، حيث قام بتصغير صندوق البريد كل يوم الى حجم اصغر، ليرى هل سيلاحظ ساعي البريد ام لا، والنتيجة كانت غير متوقعه 😂!#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/MFJ9AGCFjJ
