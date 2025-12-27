مقلب طريف: شاب يصغّر صندوق البريد يوميًا والنتيجة مفاجئة 😂

الوكيل الإخباري- شاب قرر عمل مقلب مختلف في رجل البريد الذي يأتى الى منزله، حيث قام بتصغير صندوق البريد كل يوم الى حجم اصغر، ليرى هل سيلاحظ ساعي البريد ام لا، والنتيجة كانت غير متوقعه !

اضافة اعلان