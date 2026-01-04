من أجمل ما قد تراه: صلاة الجمعة في روسيا وسط درجات حرارة الصقيع#متداول #حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/7gFy4DdBqk— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 4, 2026
