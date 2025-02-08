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من أجمل ما يمكنك أن تراه.. رجل يحمل مياه البحر إلى زوجته المريضة

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
السبت، 08-02-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري-   من أجمل ما يمكنك أن تراه.. رجل يحمل مياه البحر إلى زوجته التي تعاني من صعوبة في المشي لتتمكن من ملامسة الماء

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