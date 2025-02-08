من أجمل ما يمكنك أن تراه.. رجل يحمل مياه البحر إلى زوجته المريضة

من أجمل ما يمكنك أن تراه.. رجل يحمل مياه البحر إلى زوجته التي تعاني من صعوبة في المشي لتتمكن من ملامسة الماء#فيديو #سوشال_الوكيل #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/51gmDuubEQ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 8, 2025
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