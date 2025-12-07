"من الغوطة".. مقطع فيديو مُسرَّب متداول لبشار الأسد #حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/3eQ36aYSyp— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 7, 2025
-
أخبار متعلقة
-
تحدي متداول : هذه الحركة لن يستطيع أي رجل القيام بها !
-
مهتم بالموضة بمقطع : إذا كنت قصير لا تلبس هذي الأشياء !
-
الجمهور السعودي يصنع اجواء تاريخيه في سوق واقف 🇸🇦❤️
-
تورم القدمين إنذار خطير !
-
الفنان وائل شرف يكشف: في دور جديد قريبًا… مشابه أو لا لدور العقيد معتز في باب الحارة؟ ما بنعرف!
-
نسرٌ لافتٌ للأنظار بسبب كِبَر حجمه 😳
-
كتاب من القرن التاسع عشر يتحوّل إلى رسوم متحركة بمجرد فتحه
-
يبدو أنه اختار الوظيفة الخطأ !