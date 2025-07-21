الإثنين 2025-07-21 03:14 م
 

مهندس معماري قرر أن يقوم ببناء منزل بنسخة مصغرة فكانت هذه النتيجة

غا
لقطات من الفيديو
 
الإثنين، 21-07-2025 01:16 م
الوكيل الإخباري-   مهندس معماري قرر أن يقوم ببناء منزل بنسخة مصغرة فكانت هذه النتيجة
 
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