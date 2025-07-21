السعودية.. نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على الأمير الوليد بن خالد بن طلال "الأمير النائم" #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الامير_النائم #الامير_الوليد_بن_خالد_بن_طلال pic.twitter.com/sY3mnVr0y2— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 21, 2025
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