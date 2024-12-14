 
السبت 2024-12-14 01:18 م
 

نموذج في تعليم طفلك السلوك الصحيح

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
السبت، 14-12-2024 12:59 م

الوكيل الإخباري-   التعلم بالنمذجة من أكثر الأساليب فعالية مع الأطفال خاصة في الأعمار المبكرة، #الطفل يراقب سلوكيات من حوله ويحاكيها سواء كانت إيجابية أو سلبية ،لذلك يجب الانتباه إلى ما نقدمه كنماذج أمامه ..

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