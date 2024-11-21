وقال الدكتور في تغريدة عبر تويتر: "هذا اللي يصير في حال غسلت الدجاج قبل الطبخ، الضرر من غسيله أكثر من نفعه، لأن الغسيل ينشر الميكروبات في مطبخك وعلى ملابسك! كل اللي عليك، افتح الدجاج من المغلف وارمه في القدر، والنار تتكفل بالباقي."
هذا ما يحدث في حال غسل الدجاج قبل الطهي ! #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/pevsra6aDh— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 21, 2024
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