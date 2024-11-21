الوكيل الإخباري- شارك دكتور عربي متخصص في علم البكتيريا مقطع فيديو توعويًا لخطورة غسيل الدجاج قبل طهيه.

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وقال الدكتور في تغريدة عبر تويتر: "هذا اللي يصير في حال غسلت الدجاج قبل الطبخ، الضرر من غسيله أكثر من نفعه، لأن الغسيل ينشر الميكروبات في مطبخك وعلى ملابسك! كل اللي عليك، افتح الدجاج من المغلف وارمه في القدر، والنار تتكفل بالباقي."



#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/pevsra6aDh هذا ما يحدث في حال غسل الدجاج قبل الطهي ! #الاردن November 21, 2024