 
الأربعاء 2024-12-25 01:15 م
 

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الحليب قبل النوم في الشتاء

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-12-2024 12:16 م

الوكيل الإخباري- هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الحليب قبل النوم في الشتاء

اضافة اعلان

 

 

 


 
gnews

أحدث الأخبار

محطة محروقات

خاص بالوكيل توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

ا

عربي ودولي مستشار ترامب السابق: ترامب سيقود العالم نحو أزمة عالمية كبيرة

جانب من التكريم

أخبار محلية الجامعة الأردنية تمنح جائزة الموظف المتميز لعام 2024 للمهندس محمد عربيات

من التوغل الإسرائيلي في القنيطرة بسوريا

عربي ودولي بعد مواجهات مع السكان.. القوات الإسرائيلية تنسحب من قرية بسوريا

تعبيرية

أخبار محلية شركة الكهرباء للأردنيين: اضبطوا سخان المياه على هذه الدرجة لتجنب مضاعفة الفاتورة

ا

أسواق ومال ارتفاع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا رغم العقوبات

الدمار في مدينة النبطية- جنوب لبنان

عربي ودولي الأرقام النهائية لأضرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

تعبيرية

فيديو منوع هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الحليب قبل النوم في الشتاء



 




الأكثر مشاهدة