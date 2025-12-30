هكذا تتحول الشجرة إلى خشب للبناء #حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/7k44p1KG9w— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 30, 2025
