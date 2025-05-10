هل يمكنك أداء هذه الحركة؟ علامة على سلامة الدماغ!

الوكيل الإخباري- يُعتقد أن من يستطيع أداء هذه الحركة بيده فإن دماغه يعتبر طبيعيًا وسليمًا! - هل تستطيع أداءها ؟

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#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/tyADYlm572 يُعتقد أن من يستطيع أداء هذه الحركة بيده فإن دماغه يعتبر طبيعيًا وسليمًا! - هل تستطيع أداءها ؟ #سوشال_الوكيل May 8, 2025