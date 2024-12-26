 
الخميس 2024-12-26 12:01 م
 

"ينطق الشهادتين".. راكب يوثق اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة أذربيجانية

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الخميس، 26-12-2024 10:12 ص

الوكيل الإخباري-   "ينطق الشهادتين".. راكب يوثق اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة أذربيجانية

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