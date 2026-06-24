أبو طه خامسا بين اللاعبين الأكثر قطعا للكرات في كأس العالم

الوكيل الإخباري- حلّ لاعب المنتخب الوطني الأردني مهند أبو طه في المركز الخامس على قائمة أكثر اللاعبين استعادة للاستحواذ في بطولة كأس العالم 2026، وفق إحصائية نشرها موقع "سكواكا" المتخصص في الأرقام والإحصاءات الكروية.

اضافة اعلان



وأظهرت الإحصائية أن أبو طه استعاد الاستحواذ 15 مرة خلال مشاركته مع "النشامى" في أول جولتين من دور المجموعات، ليتساوى مع لاعب منتخب أوزبكستان بيخرز كريموف ولاعب منتخب مصر مروان عطية.



وجاء لاعب منتخب الأوروغواي رودريغو بنتانكور في صدارة القائمة برصيد 19 مرة استعادة للاستحواذ، متقدماً على السويسري غرانيت تشاكا والألماني فلوريان فيرتس اللذين سجلا 17 مرة لكل منهما، فيما حل النرويجي ساندر بيرغه رابعاً برصيد 16 مرة.



وتقدم أبو طه في الترتيب على عدد من الأسماء البارزة في البطولة، من بينها لاعب المنتخب الأرجنتيني إنزو فرنانديز الذي جاء ثامناً برصيد 14 مرة استعادة للاستحواذ.



ويواصل "النشامى" استعداداتهم لمواجهة المنتخب الأرجنتيني في ختام منافسات المجموعة العاشرة.