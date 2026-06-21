ألمانيا عبر ريمونتادا رائعة تضمن تأهلها للدور القادم في المونديال أمام كوت ديفوار

وبدأ اللقاء بصورة مثالية للمنتخب الإيفواري الذي نجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 30 عبر اللاعب فرانك كيسييه، لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد ويضع المنتخب الألماني تحت الضغط.
وفي الشوط الثاني، أظهر المنتخب الألماني شخصية البطل وعاد بقوة إلى أجواء المباراة، حيث تمكن دينيز أونداف من إدراك التعادل عند الدقيقة 68، معيداً الأمل لرفاقه في قلب النتيجة.
واستمرت المحاولات الألمانية حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن ينجح أونداف نفسه في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+4)، ليكمل ريمونتادا رائعة ويمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة.
وبهذا الانتصار، يحقق المنتخب الألماني فوزه الثاني في كأس العالم 2026، ليضمن رسمياً تأهله إلى الدور المقبل، مؤكداً مكانته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، فيما تجمد رصيد كوت ديفوار بعد خسارة مؤلمة كانت قاب قوسين أو أدنى من الخروج منها بنتيجة إيجابية.
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