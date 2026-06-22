إسبانيا تُعادل رقم البرازيل التاريخي بعد انتصارها على السعودية - تفاصيل

07:04 ص

الوكيل الإخباري- واصل المنتخب الإسباني كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على السعودية بنتيجة 4-0، ليُعادل الرقم القياسي العالمي لأطول سلسلة من المباريات الرسمية دون خسارة. اضافة اعلان





وبهذا الانتصار، رفعت "لا روخا" رصيدها إلى 33 مباراة رسمية متتالية دون هزيمة، مُعادلة الرقم التاريخي الذي حققه المنتخب البرازيلي بين عامي 1993 و1998.



وقدم المنتخب الإسباني عرضًا قويًا أمام السعودية ضمن منافسات دور المجموعات، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب مونديال 2026.



وسيكون المنتخب الإسباني على موعد مع فرصة تاريخية في الجولة المقبلة، عندما يواجه أوروغواي في 27 يونيو، حيث يكفيه تجنب الخسارة لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد والانفراد بصدارة أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المباريات الرسمية للمنتخبات الوطنية.



وسجل منتخب إسبانيا فوزه الأول في النسخة الحالية للبطولة، بعد تعادله المفاجئ في الجولة الأولى أمام منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر" المشارك لأول مرة في كأس العالم، ليرفع "الماتادور" رصيده إلى 4 نقاط وينفرد بصدارة المجموعة الثامنة.





