إسبانيا تهيمن على نهائي كأس العالم .. وطرد أرجنتيني يزيد المعاناة قبل الأشواط الإضافية

12:20 ص

الوكيل الإخباري- فرض المنتخب الإسباني هيمنته المطلقة على نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين منذ انطلاق المباراة، لكنه فشل في ترجمة أفضليته الكبيرة إلى أهداف، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0-0، وتتجه المواجهة إلى الأشواط الإضافية لحسم هوية بطل العالم. اضافة اعلان





وتلقى المنتخب الأرجنتيني ضربة إضافية بطرد لاعبه إيزر فرنانديز في الدقيقة 93، في وقت كان فيه "الماتادور" يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء، ليزيد الطرد من معاناة الأرجنتين في الدقائق الأخيرة، دون أن يكون سبباً في منح إسبانيا أفضلية المباراة التي كانت حاضرة منذ صافرة البداية.



وأظهرت إحصائيات النهائي تفوقاً إسبانياً كاسحاً، إذ استحوذ "الماتادور" على الكرة بنسبة 65% مقابل 35% للأرجنتين، كما سدد 15 كرة مقابل لا شيء للمنتخب الأرجنتيني، من بينها 9 تسديدات على المرمى.



وفي المقابل، أنهت الأرجنتين الوقت الأصلي دون تسجيل أي تسديدة على مرمى إسبانيا، في مشهد عكس التفوق الإسباني الكبير على مستوى السيطرة والضغط الهجومي.



كما تفوق المنتخب الإسباني بفارق شاسع في عدد التمريرات، بعدما مرر لاعبوه 618 تمريرة مقابل 326 للأرجنتين، مع دقة تمرير بلغت 91% مقابل 81% للمنتخب الأرجنتيني.



ورغم الهيمنة الإسبانية الواضحة منذ بداية المباراة، صمدت الشباك دون أهداف حتى نهاية الوقت الأصلي، ليُحسم نهائي كأس العالم 2026 في الأشواط الإضافية، وسط ترقب لمعرفة هوية بطل العالم.





