إنفانتينو يكشف تفاصيل اتصاله مع ترامب بشأن قضية بالوغون

09:59 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس السويسري-الإيطالي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، مساء الاثنين، أنه تلقى اتصالاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن البطاقة الحمراء التي أُشهرت في وجه المهاجم فولارين بالوغون، موضحاً أنه ردّ عليه بأن الهيئات التأديبية في "فيفا" مستقلة. اضافة اعلان





وقال إنفانتينو، على منصة "إكس": "خلال محادثتنا، شرحت أن إجراءً قانونياً جارياً يتضمن هيئات قضائية مستقلة في فيفا، وأن القضية ستُحسم في الوقت المناسب من قبل الجهات المختصة"، وذلك في وقت يتعرض فيه لانتقادات من مختلف الجهات منذ أن قرر الاتحاد الدولي، الأحد، تعليق العقوبة المفروضة على بالوغون.



وتعرّض إنفانتينو لانتقادات منذ تعليق العقوبة، الأحد، بحق بالوغون، الذي طُرد في دور الـ32 بسبب دَوسه على ساق البوسني طارق محاريموفيتش، وأصبح الآن مؤهلاً لمواجهة بلجيكا، من دون أن يعلّق على جوهر القضية.



وقال: "أطّلع على قرارات لجنة الانضباط في فيفا عندما تُصدر. أحياناً تفاجئني، وأحياناً أوافق عليها، وأحياناً لا"، مضيفاً: "لكن ما أفعله دائماً هو احترام هذه القرارات واستقلالية الهيئات التي تتخذها".



وأكد أن استقلالية الهيئات القضائية في فيفا، ولجان الانضباط والأخلاقيات والاستئناف، "أساسية لمصداقية ونزاهة كرة القدم، وأنها تبتّ بشكل مستقل استناداً إلى اللوائح المعمول بها والوقائع المحددة المعروضة عليها".



ولم تكشف لجنة الانضباط في الهيئة الدولية أسباب قرارها تحويل عقوبة الإيقاف الثابتة بحق بالوغون إلى "إيقاف لمباراة مع وقف التنفيذ، مصحوب بفترة اختبار لمدة عام"، ولا حتى للاتحاد البلجيكي، الذي أعرب، الاثنين بعد الظهر، عن أسفه لعدم تلقيه "قرار فيفا أو أي تفسير بشأن هذا الملف".



ووفقاً لقانون الانضباط في "فيفا"، يُنتخب جميع أعضاء لجنة الانضباط لمدة أربع سنوات من قبل كونغرس الهيئة، "بناءً على اقتراح من المجلس"، أي الجهاز التنفيذي الذي يترأسه إنفانتينو.



ويرأس اللجنة حالياً الإماراتي محمد الكمالي، الذي انتُخب قبيل مونديال 2026.



وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاني إنفانتينو، مراجعة قرار طرد المهاجم الأميركي فولارين بالوغون بالبطاقة الحمراء، واصفاً إياه بأنه "مروع"، لكنه نفى طلبه إلغاء القرار.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "طلبت مراجعة القرار لأنني لم أعتبره مخالفة. كل ما طلبته هو مراجعة القرار، ولم أقل إنه يجب عليكم فعل ذلك".



وأضاف: "لم تكن تلك حتى مخالفة. كانا يركضان بأقصى سرعة واصطدما ببعضهما بعضاً".



كما انتقد الرئيس الجمهوري الحكم البرازيلي رافايل كلوس، الذي اتخذ القرار، واصفاً إياه بأنه "مثير للريبة بعض الشيء إذا ما تم التحقق من سجله".



وكان من المقرر أن يغيب بالوغون عن مباراة دور الـ16 أمام بلجيكا، الاثنين، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد (VAR)، وذلك بعدما داس على قدم المدافع البوسني في مباراة دور الـ32 التي فازت بها الولايات المتحدة بنتيجة 2-0.



وبموجب قوانين "فيفا"، تؤدي البطاقة الحمراء المباشرة تلقائياً إلى إيقاف اللاعب مباراة واحدة، ولا يمكن لفريقه استئناف القرار.



لكن "فيفا" أعلن، الأحد، تعليق الإيقاف لمدة عام بعد اتصال ترامب الشخصي.





