إيقاف كوانساه مدافع منتخب إنجلترا مباراتين قبل صدام النرويج في المونديال

الوكيل الإخباري- عوقب مدافع منتخب إنجلترا غاريل كوانساه بالإيقاف لمدة مباراتين بعد طرده في مواجهة المكسيك بدور الـ16 من كأس العالم 2026.



وتلقى كوانساه بطاقة حمراء مباشرة بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد "فار" لتدخله على المكسيكي خيسوس غاياردو في الشوط الثاني على ملعب "أزتيكا"، لكن المنتخب الإنجيلزي حافظ على تقدمه وحقق فوزا مثيرا بنتيجة 3-2.

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وقد أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه يدرس خياراته بشأن إمكانية الاستئناف، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن اليوم الخميس أن كوانساه سيعاقب بالإيقاف الفوري، ما سيحرمه من المشاركة في مباراة ربع النهائي يوم السبت ضد النرويج في ميامي، وربما في مباراة نصف النهائي.



وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "فرضت لجنة الانضباط في الفيفا العقوبة التالية على لاعب المنتخب الإنجليزي غاريل كوانساه، الذي طرد نتيجة حصوله على بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة كأس العالم 2026 بين المكسيك وإنجلترا، التي أقيمت في 5 يوليو 2026 على ملعب مكسيكو سيتي: الإيقاف لمباراتين لمخالفته المادة 14 من قانون الانضباط في الفيفا".