استقبال شعبي وتكريم رئاسي.. بعثة منتخب مصر تستعد للتوجه إلى العلمين

الوكيل الإخباري- يستعد المنتخب المصري لكرة القدم، لمغادرة مدينة أتلانتا الأمريكية هذه الليلة، في طريقه إلى مدينة العلمين شمالي مصر، حيث سيحظى اللاعبون باستقبال رسمي وشعبي.



وسيحظى الفريق المصري الذي غادر المونديال من دور الـ16 على يد المنتخب الأرجنتيني في مباراة درامية، باستقبال رئاسي، وسيكرم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، البعثة التي حققت إنجازات غير مسبوقة للكرة المصرية في مونديال 2026.



ورغم الهيمنة المصرية في بطولات القارة الإفريقية، لكن هذه المشاركة المونديالية هي الرابعة في تاريخ الفراعنة، وشهدت تسجيل أول فوز مصري في مباراة بكأس العالم وكانت أمام نيوزيلاندا، وكذلك أول تأهل من دور المجموعات وأول انتصار بالأدوار الإقصائية وكانت بركلات الترجيح أمام أستراليا، قبل أن يضع أبطال العالم نهاية قاسية لمشوار المنتخب المصري بكأس العالم.

اضافة اعلان



وبحسب تقارير مصرية، فإن الرئيس السيسي، حريص على تكريم بعثة المنتخب المصري، بعد الأداء المشرف الذي ظهر به الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026؛ التي ستتوجه إلى العلمين مباشرة من أتلانتا.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن رحلة العودة من الولايات المتحدة تستغرق قرابة 12 ساعة متواصلة على متن طائرة خاصة لتصل إلى مطار العلمين في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.



وسيرت الشركة الوطنية المصرية لخطوط الطيران طائرة خاصة لتقل بعثة المنتخب المصري في رحلة العودة.