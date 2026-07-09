استقبال شعبي وتكريم رئاسي.. بعثة منتخب مصر تستعد للتوجه إلى العلمين

وسيحظى الفريق المصري الذي غادر المونديال من دور الـ16 على يد المنتخب الأرجنتيني في مباراة درامية، باستقبال رئاسي، وسيكرم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، البعثة التي حققت إنجازات غير مسبوقة للكرة المصرية في مونديال 2026.
ورغم الهيمنة المصرية في بطولات القارة الإفريقية، لكن هذه المشاركة المونديالية هي الرابعة في تاريخ الفراعنة، وشهدت تسجيل أول فوز مصري في مباراة بكأس العالم وكانت أمام نيوزيلاندا، وكذلك أول تأهل من دور المجموعات وأول انتصار بالأدوار الإقصائية وكانت بركلات الترجيح أمام أستراليا، قبل أن يضع أبطال العالم نهاية قاسية لمشوار المنتخب المصري بكأس العالم.
وبحسب تقارير مصرية، فإن الرئيس السيسي، حريص على تكريم بعثة المنتخب المصري، بعد الأداء المشرف الذي ظهر به الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026؛ التي ستتوجه إلى العلمين مباشرة من أتلانتا.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن رحلة العودة من الولايات المتحدة تستغرق قرابة 12 ساعة متواصلة على متن طائرة خاصة لتصل إلى مطار العلمين في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.
وسيرت الشركة الوطنية المصرية لخطوط الطيران طائرة خاصة لتقل بعثة المنتخب المصري في رحلة العودة.
وغادر منتخب مصر بطولة كأس العالم 2026، بعد الهزيمة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب أتلانتا، لحساب منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026.
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