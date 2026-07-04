الأرجنتين تنجو من مفاجأة الرأس الأخضر وتضرب موعدًا مع مصر في دور الـ16

07:50 ص

الوكيل الإخباري- حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما انتزع فوزًا صعبًا على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة ضمن منافسات دور الـ32، حسمها "راقصو التانغو" بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، ليواصلوا مشوارهم في البطولة بشق الأنفس. اضافة اعلان





وسيضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا مع نظيره المصري في دور الـ16 من كأس العالم، بعدما تأهل "الفراعنة" على حساب أستراليا بركلات الترجيح، فيما انتزعت الأرجنتين بطاقة العبور بفوز مثير على الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 بعد التمديد.



وتقام المواجهة المرتقبة بين المنتخبين يوم 7 تموز، في لقاء يجمع بطل العالم بطموحات المنتخب المصري الساعي إلى مواصلة إنجازه التاريخي في البطولة.



وحجز المنتخب المصري مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32، ليواصل "الفراعنة" مشوارهم في البطولة ويقتربوا من تحقيق إنجاز تاريخي.





