السبت 2026-07-04 09:51 ص

الأرجنتين تنجو من مفاجأة الرأس الأخضر وتضرب موعدًا مع مصر في دور الـ16

الأرجنتين تنجو من مفاجأة الرأس الأخضر وتضرب موعدًا مع مصر في دور الـ16
الأرجنتين تنجو من مفاجأة الرأس الأخضر وتضرب موعدًا مع مصر في دور الـ16
 
السبت، 04-07-2026 07:50 ص
الوكيل الإخباري-   حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما انتزع فوزًا صعبًا على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة ضمن منافسات دور الـ32، حسمها "راقصو التانغو" بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، ليواصلوا مشوارهم في البطولة بشق الأنفس.اضافة اعلان


وسيضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا مع نظيره المصري في دور الـ16 من كأس العالم، بعدما تأهل "الفراعنة" على حساب أستراليا بركلات الترجيح، فيما انتزعت الأرجنتين بطاقة العبور بفوز مثير على الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 بعد التمديد.

وتقام المواجهة المرتقبة بين المنتخبين يوم 7 تموز، في لقاء يجمع بطل العالم بطموحات المنتخب المصري الساعي إلى مواصلة إنجازه التاريخي في البطولة.

وحجز المنتخب المصري مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32، ليواصل "الفراعنة" مشوارهم في البطولة ويقتربوا من تحقيق إنجاز تاريخي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بعد هدفين عكسيين .. محمد هاني يوجه رسالة مؤثرة بعد تأهل مصر التاريخي

كأس العالم بعد هدفين عكسيين .. محمد هاني يوجه رسالة مؤثرة بعد تأهل مصر التاريخي

ترامب يصدر عفوا عن 11 محكوما "اضطهدهم" بايدن

عربي ودولي ترامب يصدر عفوا عن 11 محكوما "اضطهدهم" بايدن

الاحتلال يواصل خروقاته في غزة .. استهدافات ونسف منازل شرق خان يونس

فلسطين الاحتلال يواصل خروقاته في غزة .. استهدافات ونسف منازل شرق خان يونس

منتخب السلة يختتم الدور الأول بمواجهة العراق غداً

أخبار محلية منتخب السلة يختتم الدور الأول بمواجهة العراق غداً

التحالف بقيادة السعودية في اليمن: سنرد بكل حزم على أي محاولة لاستهداف السعودية

عربي ودولي التحالف بقيادة السعودية في اليمن: سنرد بكل حزم على أي محاولة لاستهداف السعودية

في عيد الاستقلال .. ترامب يحذر من تهديدات تستهدف الهوية الأميركية

عربي ودولي في عيد الاستقلال .. ترامب يحذر من تهديدات تستهدف الهوية الأميركية

وفيات السبت 4-7-2026

الوفيات وفيات السبت 4-7-2026

انطلاق مراسم تشييع علي خامنئي في طهران وسط مشاركة واسعة

عربي ودولي انطلاق مراسم تشييع علي خامنئي في طهران وسط مشاركة واسعة



 
 






الأكثر مشاهدة

 