الأرجنتين وإنجلترا تتعادلان سلبياً في الشوط الأول بنصف نهائي المونديال

وشهد الشوط الأول التحامات بدنية قوية بين لاعبي المنتخبين منذ صافرة البداية، وسط ندية واضحة وحذر من الطرفين، لينتهي النصف الأول من اللقاء دون أن يتمكن أي من المنتخبين من هز الشباك.
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