الأرجنتين وإنجلترا تتعادلان سلبياً في الشوط الأول بنصف نهائي المونديال

10:52 م

الوكيل الإخباري- انتهى الشوط الأول من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة ضمن الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وشهد الشوط الأول التحامات بدنية قوية بين لاعبي المنتخبين منذ صافرة البداية، وسط ندية واضحة وحذر من الطرفين، لينتهي النصف الأول من اللقاء دون أن يتمكن أي من المنتخبين من هز الشباك.





