الأربعاء 2026-07-15 11:14 م

الأرجنتين وإنجلترا تتعادلان سلبياً في الشوط الأول بنصف نهائي المونديال

الأرجنتين وإنجلترا تتعادلان سلبياً في الشوط الأول بنصف نهائي المونديال
الأرجنتين وإنجلترا تتعادلان سلبياً في الشوط الأول بنصف نهائي المونديال
 
الأربعاء، 15-07-2026 10:52 م
الوكيل الإخباري-   انتهى الشوط الأول من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة ضمن الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وشهد الشوط الأول التحامات بدنية قوية بين لاعبي المنتخبين منذ صافرة البداية، وسط ندية واضحة وحذر من الطرفين، لينتهي النصف الأول من اللقاء دون أن يتمكن أي من المنتخبين من هز الشباك.
 
 


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