التشكيلة الرسمية لفرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم

09:30 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي فرنسا وإسبانيا التشكيلة الرسمية للمواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في نصف نهائي كأس العالم، في لقاء ينتظر أن يشهد إثارة كبيرة بين اثنين من أبرز المنتخبات الأوروبية. اضافة اعلان





وتنطلق المباراة بعد قليل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة الأردنية عمّان، وسط ترقب جماهيري واسع لمعرفة هوية المنتخب الذي سيحجز مقعده في المباراة النهائية.



التشكيلة الرسمية لمنتخب فرنسا:



حراسة المرمى: ماينان.



خط الدفاع: دين، ساليبا، أوباميكانو، كوندي.



خط الوسط: رابيو، تشواميني.



خط الهجوم: باركولا، أوليز، ديمبيلي، مبابي.





التشكيلة الرسمية لمنتخب إسبانيا:



حراسة المرمى: سيمون.



خط الدفاع: كوكوريا، لابورت، كوبارسي، بورو.



خط الوسط: رويز، رودري.



خط الهجوم: باينا، أولمو، يامال، أويارزابال.



ويدخل المنتخبان اللقاء بطموحات كبيرة لبلوغ النهائي، في مواجهة يتوقع أن تكون حافلة بالندية والإثارة بالنظر إلى جودة الأسماء التي تضمها التشكيلتان.







