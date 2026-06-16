التشكيلة الرسمية للمنتخب السعودي لمواجهة الأوروغواي والقنوات الناقلة

12:42 ص

الوكيل الإخباري- أعلن المدرب جيورجوس دونيس عن القائمة الرسمية التي سيدخل بها المنتخب السعودي مواجهته المرتقبة ضد أوروغواي، فجر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في مونديال 2026. اضافة اعلان





وتقام المباراة على أرضية ملعب "هارد روك ستاديوم" في مدينة ميامي الأميركية، حيث يسعى "الأخضر" إلى تحقيق انطلاقة قوية تعيد إلى الأذهان إنجازات النسخة الماضية.



وجاءت اختيارات دونيس للتشكيلة الأساسية كالتالي:



حراسة المرمى: محمد العويس.



خط الدفاع: سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، متعب الحربي.



خط الوسط: محمد كنو، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير .



خط الهجوم: سالم الدوسري، محمد أبو الشامات، فراس البريكان.



موعد مباراة السعودية وأوروغواي والقنوات الناقلة



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت العاصمة عمان، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة نجوم أوروغواي، يتقدمهم فالفيردي ونونيز.



ويمكن للمشاهدين في المنطقة العربية متابعة اللقاء عبر شبكة beIN Sports، حيث خصصت القنوات التالية لنقل الحدث:



قناة beIN Sports Max 1 بتعليق حسن العيدروس.



قناة beIN Sports Max 3 بتعليق عبدالله الغامدي.



تطبيق TOD TV للبث عبر الإنترنت.



ومن المتوقع أن تتوفر المباراة عبر بعض القنوات المفتوحة التابعة للشبكة في عدة دول عربية، لتسهيل متابعة الجمهور لمسيرة المنتخب السعودي في المونديال.





