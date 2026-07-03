التشكيلة الرسمية والقنوات الناقلة .. البرتغال وكرواتيا في قمة مونديالية لا تقبل القسمة على اثنين

التشكيلة الرسمية والقنوات الناقلة .. البرتغال وكرواتيا في قمة مونديالية لا تقبل القسمة على اثنين