التشكيلة الرسمية والقنوات الناقلة .. البرتغال وكرواتيا في قمة مونديالية لا تقبل القسمة على اثنين

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مهمة إدارة المباراة بين البرتغال وكرواتيا إلى حكم الساحة النرويجي إسبن إسكاس (38 عاماً)، الذي من المقرر أن يطلق صافرة البداية في تمام الساعة (23:00) مساء الخميس بتوقيت غرينتش.
وتكتسب هذه القمة الأوروبية الخالصة طابعاً عاطفياً وفنياً استثنائياً؛ كونها تجمع القائدين المخضرمين كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، اللذين تزاملا لستة مواسم تاريخية في ريال مدريد، حققا خلالها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، حيث يقود كل منهما جيلاً يطمح إلى الذهاب بعيداً في المونديال، في مباراة ستشهد الظهور الأخير لأحدهما في المحفل العالمي.
وتأهل المنتخب البرتغالي، تحت قيادة المدرب روبرتو مارتينيز، إلى هذا الدور بعد احتلاله وصافة المجموعة الحادية عشرة برصيد خمس نقاط، حيث استهل مشواره بتعادل إيجابي أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، ثم انتفض باكتساح أوزبكستان بخماسية نظيفة شهدت تسجيل كريستيانو رونالدو هدفين، قبل أن يختتم دور المجموعات بتعادل سلبي أمام كولومبيا.
كما احتل منتخب كرواتيا المركز الثاني في المجموعة الثانية عشرة.
وسيكون المتأهل من مباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ16 من مونديال 2026، على موعد مع منتخب إسبانيا، الذي تخطى عقبة نظيره النمساوي بسهولة، بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب "لوس أنجلوس".
وسيبدأ الإسباني روبرتو مارتينيز (52 عاماً)، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة كرواتيا:
بينما اختار المدير الفني للمنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش (59 عاماً)، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه في مواجهة نظيره البرتغالي:
القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد كرواتيا اليوم:
تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS حقوق بث مباريات كأس العالم 2026، وستُنقل المباراة عبر القناتين:
beIN SPORTS MAX 2
beIN SPORTS MAX 4
وفي روسيا، يمكن متابعة المباراة عبر القناتين:
Match Premier (RU)
Match! Football 1 (RU)
وفيما يلي بعض القنوات حول العالم الناقلة لمباراة البرتغال وكرواتيا اليوم:
FOX Network
SuperSport GOtv LaLiga
BBC One
TSN1
TSN3
TSN4
RTE 2
SuperSport PSL
beIN Sports 1 (FR)
DAZN Mundial (ES)
TyC Sports Argentina (ES)
DIRECTV Sports Argentina (ES)
Chilevisión (ES)
Caracol TV (ES)
Telemundo Deportes En Vivo (ES)
Sport TV1 (PT)
Sport TV5 (PT)
NPO 1 (NL)
TVP Sport (PL)
TVP1 (PL)
Arena 1 Premium (RS)
Antena 1 (RO)
HRT 2 (HR)
TRT 1 (TR)
SuperSport 2 Digitalb (AL)
SRF zwei (CH)
Tipik (BE)
BNT 3 (BG)
ČT Sport (CZ)
DR 1 (DK)
NRK1 (NO)
TV4 Sweden (SE)
M4 Sport (HU)
Sport 1 (IL)
Qazsport (KZ)
RSI La 2 (CH)
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