الديوك إلى ربع النهائي.. فرنسا تطيح بباراجواي وتضرب موعدا ناريا مع المغرب

الوكيل الإخباري- حجز منتخب فرنسا مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم FIFA 2026، بعدما تغلب على منتخب باراجواي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16.

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وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، ليقود "الديوك" إلى مواصلة مشوارهم في البطولة والتأهل إلى الدور المقبل.



وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح مبابي في كسر التعادل خلال الشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.