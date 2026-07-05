الديوك إلى ربع النهائي.. فرنسا تطيح بباراجواي وتضرب موعدا ناريا مع المغرب

وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، ليقود "الديوك" إلى مواصلة مشوارهم في البطولة والتأهل إلى الدور المقبل.
وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح مبابي في كسر التعادل خلال الشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.
وبهذا الفوز، يضرب منتخب فرنسا موعدًا مع منتخب المغرب في الدور ربع النهائي، بعدما تأهل "أسود الأطلس" إثر فوزهم على كندا بثلاثية نظيفة في دور الـ16.
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