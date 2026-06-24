السفيرة الإيرلندية تشيد بـ "النشامى" في المونديال وتصفهم بـ "الشجعان"

وقالت بولغر، خلال حفل استقبال أقامته السفارة الإيرلندية في عمّان بمناسبة اليوم الوطني الإيرلندي، إن الجميع يتفق على أن "النشامى الشجعان لعبوا من كل قلبهم في كأس العالم".
وأضافت أن الجماهير الأردنية الرائعة تنشر الفرح والفخر، مؤكدة أن ذلك يعزز قناعتها بأن الأردنيين "شعب مدهش".
وأشارت إلى أن المشجعين الأردنيين أضفوا أجواء مميزة في شوارع وملاعب ولاية كاليفورنيا الأميركية، وخصوصا في مدينة سان فرانسيسكو، التي ستكون موطنها الجديد خلال السنوات المقبلة.
وجاءت إشادة بولغر بالمنتخب الوطني والجماهير الأردنية في ختام كلمة وداعية أعلنت خلالها انتهاء فترة عملها سفيرة لإيرلندا لدى الأردن والعراق الشهر المقبل، بعد نحو أربعة أعوام أمضتها في المملكة.
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