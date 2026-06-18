السماح للعاجي واهي بدخول كندا للمشاركة بكأس العالم 2026

وكانت كندا أجّلت منح هذا الإذن، مطالبة بمعلومات إضافية حول وضع اللاعب، المشتبه في تورطه بقضية مراهنات رياضية مشبوهة في فرنسا تتعلق ببطاقة صفراء تلقاها خلال المرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي، بحسب المصدر نفسه.
وكانت محاميته ماري دوزيه أكدت في وقت سابق من اليوم أن "إيلي واهي غير ملاحق في هذه المرحلة، وبالتالي لا يخضع لأي قيود قضائية".
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