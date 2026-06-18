السماح للعاجي واهي بدخول كندا للمشاركة بكأس العالم 2026

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر مقرّب من المهاجم العاجي إيلي واهي الخميس أن الأخير حصل في نهاية المطاف على إذن بدخول الأراضي الكندية بعدما حُرم مؤقتا من التأشيرة للسفر مع منتخب بلاده إلى كندا، وسيتمكن من المشاركة في المباراة الثانية لـ"الفيلة" في المونديال، السبت أمام ألمانيا.

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وكانت كندا أجّلت منح هذا الإذن، مطالبة بمعلومات إضافية حول وضع اللاعب، المشتبه في تورطه بقضية مراهنات رياضية مشبوهة في فرنسا تتعلق ببطاقة صفراء تلقاها خلال المرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي، بحسب المصدر نفسه.