المخادمة والرويلي والبكار يعودون إلى عمّان الثلاثاء بعد مشاركة تاريخية في المونديال

02:29 م

الوكيل الإخباري- يصل الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، عند الساعة الثانية من ظهر يوم غد الثلاثاء، إلى مطار الملكة علياء الدولي، بعد اختتام مشاركته التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وأسدل الستار على المشاركة التاريخية للطاقم التحكيمي الدولي الأردني بعدما سجل حضورا استثنائيا في أكبر محفل كروي على مستوى العالم، مقدما مستويات رفيعة رسخت ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالكفاءات الأردنية وقدرتها على إدارة أهم وأقوى المباريات بأعلى درجات الكفاءة والاحتراف.



وضم الطاقم التحكيمي الأردني المشارك في كأس العالم حكم الساحة أدهم المخادمة، إلى جانب الحكمين المساعدين أحمد الرويلي ومحمد البكار، حيث جاء اختيارهم ضمن أربعة أطقم آسيوية فقط أوكل إليها "فيفا" إدارة مباريات البطولة، بعد اجتيازهم جميع مراحل الإعداد والاختبارات البدنية والفنية والنظرية التي سبقت انطلاق المونديال.



وخلال البطولة، قاد الطاقم الأردني أربع مباريات في نهائيات كأس العالم، مقدما أداء اتسم بالدقة والانضباط والهدوء في اتخاذ القرارات، لينال إشادة واسعة من لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، إلى جانب المراقبين والخبراء، الذين أثنوا على المستوى الفني والبدني الذي ظهر به الحكام الأردنيون طوال منافسات البطولة.



وأدار الطاقم الأردني مباراتي إسبانيا والرأس الأخضر، ونيوزيلندا وبلجيكا ضمن منافسات دور المجموعات، قبل أن يقود مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ32، ثم مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا في دور الـ16.



كما شارك أدهم المخادمة كحكم رابع، ومحمد الخلف كحكم مساعد احتياطي في إدارة مباراتي المغرب واسكتلندا بدور المجموعات، وإسبانيا والأرجنتين في المشهد الختامي، ليصل إجمالي التكليفات التي سجلها التحكيم الأردني في البطولة إلى ست مباريات.



وشكل الوجود الأردني في المباراة النهائية تتويجا لمسيرة استثنائية للطاقم التحكيمي في البطولة، إذ يعد التكليف بالمشاركة في إدارة النهائي، من أعلى درجات الثقة التي يمنحها فيفا، ويعكس المكانة التي بات يحظى بها الحكم الأردني على الساحة العالمية، بعد الأداء المتميز الذي قدمه طوال منافسات المونديال.



وتحمل مشاركة مونديال 2026 أهمية تاريخية، إذ شهدت أول ظهور لحكم ساحة أردني في نهائيات كأس العالم ممثلا بأدهم المخادمة، بعد أن اقتصر الحضور الأردني سابقا على الحكم المساعد الراحل عوني حسونة في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، ليكتب الطاقم الحالي صفحة جديدة في تاريخ التحكيم الأردني بعد 24 عاما من أول مشاركة أردنية في كأس العالم.





