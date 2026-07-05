المنتخب البلجيكي يصدر بياناً نارياً بعد فضيحة إلغاء طرد نجم المنتخب الأمريكي

11:29 م

الوكيل الإخباري- أعرب الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم عن "استغرابه الشديد" من قرار الفيفا بالسماح للاعب الأمريكي الموقوف فولارين بالوغون بالمشاركة في مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا في دور الـ16. اضافة اعلان





وألغى الفيفا بشكل مفاجئ عقوبة الإيقاف للاعب فولارين بالوغون، نجم المنتخب الأمريكي، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه خلال مباراة البوسنة والهرسك بدور الـ32.



ويستند قرار الفيفا إلى المادة 27 من قانون الانضباط الخاص بالفيفا، والتي تنص على أنه يجوز للجنة الانضباط في الفيفا تعليق تنفيذ عقوبة تأديبية مفروضة سابقًا.



وأصدر اتحاد بلجيكا لكرة القدم بيانًا قال من خلاله إن القانون الذي استند إليه الفيفا في إلغاء البطاقة الحمراء غير كافٍ.



وأوضح: "تنص المادة 66.4 من قانون الانضباط نفسه بوضوح على أن البطاقة الحمراء (الطرد) تؤدي تلقائيًا إلى إيقاف اللاعب عن المباراة التالية، كما هو الحال مع جميع البطاقات الحمراء السابقة الصادرة خلال بطولة كأس العالم هذه".



وأضاف: "علاوة على ذلك، وبغض النظر عما سبق، فإن هذا القرار يتعارض بشكل مباشر مع أحكام لوائح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، كما هو منصوص عليه في المادة 10.5، والتي تنص على أنه إذا طُرد لاعب أو مسؤول فريق نتيجة حصوله على بطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة (إنذار ثانٍ)، فسيتم إيقافه تلقائيًا عن المباراة التالية لفريقه. بالإضافة إلى ذلك، قد تُفرض عليه عقوبات أخرى".



وتابع: "أُعيد التأكيد صراحةً على الطبيعة التلقائية لهذا الإيقاف في التعميم رقم 16 لكأس العالم 2026، والذي وُزّع على جميع الاتحادات الأعضاء المشاركة في 12 مايو 2026، ويُعاد التأكيد على هذه القاعدة نفسها في كل اجتماع لتنسيق مباريات كأس العالم 2026 قبل كل مباراة، كما أنها مُدرجة في جميع عروض ورش العمل الخاصة بالبطولة".



واختتم قائلاً: "لضمان الحقوق المشروعة لجميع الفرق المشاركة وحماية المبادئ الأساسية للعب النظيف في رياضتنا، سواء في هذه النسخة من كأس العالم أو في النسخ القادمة من البطولة، يقوم الاتحاد الملكي لكرة القدم بدراسة جميع الخيارات المتاحة".





