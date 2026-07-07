الثلاثاء 2026-07-07 06:13 ص

المنتخب البلجيكي يصفع "أبناء العم سام" برباعية ويقصيهم من المونديال

المنتخب البلجيكي يصفع "أبناء العم سام" برباعية ويقصيهم من المونديال
المنتخب البلجيكي يصفع "أبناء العم سام" برباعية ويقصيهم من المونديال
 
الثلاثاء، 07-07-2026 05:06 ص
الوكيل الإخباري-   ودّع منتخب الولايات المتحدة منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 4-1، في لقاء فرض خلاله المنتخب البلجيكي أفضليته وحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي عن جدارة.اضافة اعلان


وافتتح شارل دي كيتيلير التسجيل مبكرًا لبلجيكا في الدقيقة 9، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة أربكت المنتخب الأمريكي منذ البداية. ورغم ذلك، تمكنت الولايات المتحدة من العودة إلى أجواء المباراة عندما سجل مالك تيلمان هدف التعادل في الدقيقة 31.

لكن فرحة المنتخب الأمريكي لم تستمر طويلًا، إذ احتاجت بلجيكا إلى دقيقتين فقط لاستعادة تقدمها، بعدما عاد شارل دي كيتيلير ليوقع على هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكي بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب البلجيكي سيطرته على مجريات اللقاء، وأضاف هانز فاناكين الهدف الثالث في الدقيقة 57، ليصعّب مهمة المنتخب الأمريكي الذي عجز عن تقليص الفارق أو العودة في النتيجة.

ومع دخول الوقت بدل الضائع، اختتم روميلو لوكاكو الرباعية البلجيكية بهدف في الدقيقة 90+3، مؤكدًا تفوق "الشياطين الحمر" وموجهًا الضربة القاضية للمنتخب الأمريكي.

وبهذا الانتصار الكبير بنتيجة 4-1، يعبر منتخب بلجيكا إلى الدور ربع النهائي بثقة، بينما تنتهي مغامرة منتخب الولايات المتحدة عند محطة دور الـ16، بعدما عجز عن مجاراة الفاعلية الهجومية البلجيكية بقيادة المتألق شارل دي كيتيلير صاحب الثنائية.
 
 


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