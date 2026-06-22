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المنتخب المصري يخسر معركة الشوط الأول لصالح نيوزيلندا ويتأخر بهدف

المنتخب المصري يخسر معركة الشوط الأول لصالح نيوزيلندا ويتأخر بهدف
المنتخب المصري يخسر معركة الشوط الأول لصالح نيوزيلندا ويتأخر بهدف
 
الإثنين، 22-06-2026 04:57 ص
الوكيل الإخباري-   تلقى المنتخب المصري صدمة مبكرة أمام نظيره النيوزلندي، بعدما أنهى الشوط الأول متأخراً بهدف دون رد، في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وافتتح منتخب نيوزيلندا التسجيل عند الدقيقة 15 من عمر اللقاء، مستغلاً بداية متوازنة نجح خلالها في خطف الأفضلية مبكراً، فيما حاول المنتخب المصري العودة في النتيجة خلال ما تبقى من أحداث الشوط الأول دون أن ينجح في إدراك التعادل.

ومن المقرر أن يشهد الشوط الثاني محاولة مصرية مكثفة لقلب النتيجة وتعديل المسار في المباراة.
 
 


gnews

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