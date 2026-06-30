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النرويج تتخطى كوت ديفوار وتضرب موعداً مع البرازيل في دور الـ16 من كأس العالم

النرويج تتخطى كوت ديفوار وتضرب موعداً مع البرازيل في دور الـ16 من كأس العالم
النرويج تتخطى كوت ديفوار وتضرب موعداً مع البرازيل في دور الـ16 من كأس العالم
 
الثلاثاء، 30-06-2026 10:03 م
الوكيل الإخباري-   حجز منتخب النرويج بطاقة العبور إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على منتخب كوت ديفوار بنتيجة (2-1) في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32، ليواصل مشواره في البطولة ويضرب موعداً مرتقباً مع منتخب البرازيل في الدور المقبل.اضافة اعلان


ودخل المنتخب النرويجي المباراة بعزيمة كبيرة، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 39 عن طريق أنطونيو نوسا، لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، حاول منتخب كوت ديفوار العودة إلى اللقاء، وتمكن أماد ديالو من إدراك التعادل في الدقيقة 74، ليشعل أجواء المباراة.

ورغم الضغط الإيفواري، استعاد المنتخب النرويجي زمام المبادرة، ليحسم النجم إيرلينغ هالاند المواجهة بهدف قاتل في الدقيقة 86، مانحاً منتخب بلاده انتصاراً ثميناً وتأهلاً مستحقاً إلى ثمن النهائي.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب النرويجي تقديم عروضه القوية في البطولة، بينما يودع منتخب كوت ديفوار المنافسات بعدما قدم أداءً مشرفاً. وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل في دور الـ16، عندما يلتقي المنتخب النرويجي مع منتخب البرازيل في صراع على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.
 
 


gnews

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