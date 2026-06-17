انتهاء الشوط الأول بين النشامى (0-1) والنمسا - تحديث مستمر

07:47 ص

الوكيل الإخباري- يخوض منتخب النشامى في هذه الأثناء، مواجهة تاريخية ضد منتخب النمسا ضمن بطولة كأس العالم. اضافة اعلان





وسجل منتخب النمسا هدف التقدم في الدقيقة 20 من عمر المباراة.



وتأتي هذه المباراة في افتتاح مشواره التاريخي الأول في نهائيات كأس العالم 2026، تليها مباراتان تجمعانه بالمنتخب الجزائري ومن ثم المنتخب الأرجنتيني.





