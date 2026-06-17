انتهاء الشوط الأول بين النشامى (0-1) والنمسا - تحديث مستمر

وسجل منتخب النمسا هدف التقدم في الدقيقة 20 من عمر المباراة.
وتأتي هذه المباراة في افتتاح مشواره التاريخي الأول في نهائيات كأس العالم 2026، تليها مباراتان تجمعانه بالمنتخب الجزائري ومن ثم المنتخب الأرجنتيني.
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