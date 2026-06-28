انطلاق مثير للدور الثاني في مونديال 2026 بمواجهات من العيار الثقيل

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الوكيل الإخباري- تنطلق اليوم الأحد منافسات الدور الثاني "دور الـ32" في كأس العالم 2026، بعد اكتمال عقد المتأهلين من دور المجموعات. اضافة اعلان





وتفتتح جنوب إفريقيا وكندا مباريات الدور الثاني عند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الأردن، على أن تتواصل المواجهات الاثنين بمباراتي البرازيل واليابان عند الساعة 8:00 مساءً، وألمانيا والباراغواي عند الساعة 11:30 مساءً.



وتشهد مباريات هذا الدور مواجهات بارزة، إذ يلتقي المغرب مع هولندا الثلاثاء عند الساعة 4:00 فجراً، فيما تلعب فرنسا أمام السويد الأربعاء عند الساعة 12:00 منتصف الليل، والمكسيك أمام الإكوادور عند الساعة 4:00 فجراً، وإنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية عند الساعة 7:00 مساءً.



ويلتقي منتخب بلجيكا مع السنغال الأربعاء عند الساعة 11:00 مساءً، فيما تواجه الولايات المتحدة منتخب البوسنة والهرسك الخميس عند الساعة 3:00 فجراً.



وتقام الخميس مواجهة إسبانيا والنمسا عند الساعة 10:00 مساءً، قبل أن يلتقي البرتغال مع كرواتيا الجمعة عند الساعة 2:00 فجراً، وسويسرا مع الجزائر عند الساعة 6:00 فجراً.



وتستكمل مباريات الدور الثاني الجمعة بلقاء أستراليا ومصر عند الساعة 9:00 مساءً، فيما تلعب الأرجنتين مع الرأس الأخضر السبت عند الساعة 1:00 فجراً، وكولومبيا مع غانا عند الساعة 4:30 فجراً.





