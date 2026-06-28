انطلاق مثير للدور الثاني في مونديال 2026 بمواجهات من العيار الثقيل

وتفتتح جنوب إفريقيا وكندا مباريات الدور الثاني عند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الأردن، على أن تتواصل المواجهات الاثنين بمباراتي البرازيل واليابان عند الساعة 8:00 مساءً، وألمانيا والباراغواي عند الساعة 11:30 مساءً.
وتشهد مباريات هذا الدور مواجهات بارزة، إذ يلتقي المغرب مع هولندا الثلاثاء عند الساعة 4:00 فجراً، فيما تلعب فرنسا أمام السويد الأربعاء عند الساعة 12:00 منتصف الليل، والمكسيك أمام الإكوادور عند الساعة 4:00 فجراً، وإنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية عند الساعة 7:00 مساءً.
ويلتقي منتخب بلجيكا مع السنغال الأربعاء عند الساعة 11:00 مساءً، فيما تواجه الولايات المتحدة منتخب البوسنة والهرسك الخميس عند الساعة 3:00 فجراً.
وتقام الخميس مواجهة إسبانيا والنمسا عند الساعة 10:00 مساءً، قبل أن يلتقي البرتغال مع كرواتيا الجمعة عند الساعة 2:00 فجراً، وسويسرا مع الجزائر عند الساعة 6:00 فجراً.
وتستكمل مباريات الدور الثاني الجمعة بلقاء أستراليا ومصر عند الساعة 9:00 مساءً، فيما تلعب الأرجنتين مع الرأس الأخضر السبت عند الساعة 1:00 فجراً، وكولومبيا مع غانا عند الساعة 4:30 فجراً.
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