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توفير البريد يعلن توزيع أرباح عام 2025
استحداث منصب مساعد عميد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في البلقاء التطبيقية
القطامين يفتتح اليوم الوطني الثاني للتشغيل
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شكاوى من خريجي الدبلوم العالي لإعداد المعلمين بشأن كلفة تصديق الوثائق
مواطن يوثق مشهدًا خطيرًا داخل طاحنة نفايات على شارع الحزام الدائري - فيديو
شكوى من سوء التعامل مع طالبة توجيهي بعد تعطل آلتها الحاسبة بامتحان الرياضيات
فلسطين
فلسطين
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في جنوب نابلس
الكنيست يقرّ إنشاء لجنة تحقيق في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر
انتشال جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة
كأس العالم
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ماكرون يتضامن مع مبابي .. لهذا السبب ..!
حسام حسن يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة الأرجنتين
"أرشيفو VAR" يضع المخادمة في صدارة حكام ثمن نهائي المونديال
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أخبار الشركات
المركزية ياماها تفتتح أكبر معرض لـياماها في الشرق الأوسط وتعلن إنجاز وليد شابسوغ في موسوعة غينيس للأرقام القياسية
كريف الأردن توقّع اتفاقية تقديم خدمة الاستعلام الائتماني مع كيا الأردن
اللجنة الاجتماعية في كابيتال بنك تختتم منافسات النسخة السابعة من بطولة الشطرنج السنوية للموظفين
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