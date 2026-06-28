بعد أقل من أسبوعين على توليه المهمة.. التلفزيون التونسي يعلن رحيل رينارد

الوكيل الإخباري- استقر الاتحاد التونسي لكرة القدم على هوية المدرب الجديد لنسور قرطاج بعد المستوى السيئ الذي ظهر به الفريق ببطولة كأس العالم 2026.



وأنهى المنتخب التونسي فجر الجمعة مشاركته في كأس العالم 2026 بنتائج كارثية وذلك بعد 3 هزائم ثقيلة ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يغادر السباق المونديالي.

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ويرفض اتحاد القدم تعيين مدرب أجنبي في الوقت الحالي، حيث يسعى للتعاقد مع مدرب يمتلك المعرفة الكافية بكواليس كرة القدم التونسية والمنتخب الوطني، فضلاً عن خبرته في التعامل مع اللاعبين والاستحقاقات القارية والدولية.