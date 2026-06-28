الأحد 2026-06-28 04:06 م

بعد أقل من أسبوعين على توليه المهمة.. التلفزيون التونسي يعلن رحيل رينارد

ت
أرشفية
 
الأحد، 28-06-2026 03:56 م

الوكيل الإخباري- استقر الاتحاد التونسي لكرة القدم على هوية المدرب الجديد لنسور قرطاج بعد المستوى السيئ الذي ظهر به الفريق ببطولة كأس العالم 2026.

وأنهى المنتخب التونسي فجر الجمعة مشاركته في كأس العالم 2026 بنتائج كارثية وذلك بعد 3 هزائم ثقيلة ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يغادر السباق المونديالي.

اضافة اعلان


ويرفض اتحاد القدم تعيين مدرب أجنبي في الوقت الحالي، حيث يسعى للتعاقد مع مدرب يمتلك المعرفة الكافية بكواليس كرة القدم التونسية والمنتخب الوطني، فضلاً عن خبرته في التعامل مع اللاعبين والاستحقاقات القارية والدولية.


وسيتم الإعلان عن اسم المدرب "التونسي" لقيادة منتخب تونس خلال الأيام المقبلة، بعد الاستقرار والاتفاق بين أعضاء الاتحاد على هذا الأمر.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

التلفزيون الإيراني يحدد الممرات الأكثر أمانا لحركة السفن في الخليج

عربي ودولي التلفزيون الإيراني يحدد الممرات الأكثر أمانا لحركة السفن في الخليج

ت

كأس العالم بعد أقل من أسبوعين على توليه المهمة.. التلفزيون التونسي يعلن رحيل رينارد

وبعد أن تعادل المنتخب الإيراني بهدف لمثله مع منتخب مصر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات أمس السبت، لم يضمن له ذلك بلوغ الأدوار الإقصائية، علما بأنه سجل هدفا في الوقت "القاتل" ألغي بعد مراجعة

كأس العالم الاتحاد الإيراني يصدر بيانا بعد تأكد خروج منتخبه الأول من كأس العالم 2026

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 11.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

قُتل 14 سعوديا الأحد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق السعودية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأوردت الوكالة أن "مصدرا مسؤولا في وزارة الطاقة" أبلغ بأنه

عربي ودولي مقتل 14 شخصا في السعودية في تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية

قبض

منوعات سوريا.. توقيف والدين بتهمة تعذيب طفلهما

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط طائرة مروحيّة

DF

تكنولوجيا هل ستحتاج لتحريك يدك للدخول إلى المواقع قريباً؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 