بعد هدفين عكسيين .. محمد هاني يوجه رسالة مؤثرة بعد تأهل مصر التاريخي

09:47 ص

الوكيل الإخباري- نشر مدافع منتخب مصر محمد هاني رسالة قصيرة على صفحته بموقع "فيسبوك"، بعد تأهل "الفراعنة" التاريخي إلى دور الـ16 من كأس العالم على حساب أستراليا، الجمعة، في مباراة ماراثونية حسمتها ركلات الترجيح. اضافة اعلان





وكتب هاني (30 عامًا) على صفحته: "وما زال في الحلم بقية"، إلى جانب علم مصر.



وكانت المباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، إذ تقدم لمنتخب مصر إمام عاشور، بينما تعادلت أستراليا عبر هدف عكسي لهاني، الذي سبق له أن سجل في مرمى فريقه بالخطأ أيضًا في مباراة بلجيكا في المرحلة الأولى من دور المجموعات.



ورغم هدفي هاني العكسيين، فقد لعب الظهير الأيمن دورًا مهمًا في المنظومة الدفاعية لمنتخب مصر، كما ساهمت انطلاقاته في تشكيل خطورة على مرمى المنافسين، وصنع هدف التعادل الذي فتح باب الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1.



ودافع عنه المدير الفني للمنتخب حسام حسن، قائلًا بعد لقاء دور الـ32: "محمد هاني بالتأكيد لم يقصد تسجيل هدف في مرماه. كما شاهدتم جميعًا هو من أفضل لاعبي المنتخب وقدم مباراة كبيرة للغاية".



وأضاف حسن: "لن أقيّم لاعبًا بسبب خطأ واحد أو حتى خطأين. أنا أنظر إلى الأداء العام، ومثل هذه الأمور واردة في كرة القدم".



وتلقى هاني، لاعب الأهلي المصري، رسائل دعم من خلال الردود على منشوره في "فيسبوك"، وإن امتزج بعضها بروح الفكاهة مع مطالب الجماهير بمزيد من التركيز لتجنب الأخطاء في مباراة دور الـ16 أمام الأرجنتين، المقررة الثلاثاء.



وكتب أحد متابعيه: "ممكن تضحك أو تسخر أنه تسبب بهدفين في مرمى فريقه بالبطولة، لكن في الحقيقة هو من أفضل لاعبي منتخب مصر بأداء واجباته الدفاعية والهجومية، وقدم بطولة مميزة حتى الآن. بالتوفيق أمام منتخب الأرجنتين".



وأضاف آخر: "نحبك والله. أداء عالمي. لا تنزعج من مزاح وضحك المصريين".



وقال ثالث: "عاش (رائع) يا هاني. أنت نجم كبير لا تنشغل بأي شيء. ألف مبروك على الفوز. أريدك أن تضع (ليونيل) ميسي في جيبك في المباراة المقبلة رجلًا لرجل".





