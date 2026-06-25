بقيادة بونو وحكيمي .. المغرب يعلن تشكيلته الرسمية أمام هايتي

12:16 ص

الوكيل الإخباري- أعلن مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي عن تشكيلة "أسود الأطلس" الأساسية لمواجهة منتخب هايتي مساء اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وجاءت تشكيلة المنتخب المغربي على النحو التالي: ياسين بونو، أشرف حكيمي، سفيان أمرابط، إبراهيم دياز، إسماعيل الصيباري، شادي رياض، أيوب الكعبي، بلال الخنوس، نايل العيناوي، رضوان حلحال، وأنس صلاح الدين.



ويتواجد منتخب "أسود الأطلس" في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب البرازيل المتصدر، المتساوي معه في الرصيد ذاته، والذي يلتقي في التوقيت نفسه مع منتخب اسكتلندا، صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ضمن منافسات الجولة الأخيرة.



ويأمل منتخب المغرب في حصد النقاط الثلاث من أجل حسم تأهله رسمياً كمتصدر أو وصيف للمجموعة، أمام منتخب هايتي متذيل الترتيب من دون نقاط، والذي ودع المنافسة على الأدوار الإقصائية رسمياً، مما يجعل هذه المباراة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة له.



وربما لن يقف التعادل أو حتى الخسارة أمام المغرب عائقاً أمام صعوده إلى دور الـ32 عبر التواجد ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول، لكن المنتخب العربي سيطمح بكل تأكيد إلى تجنب الدخول في مسار الحسابات المعقدة للتأهل.





