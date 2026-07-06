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تأجيل انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا ساعة بسبب الظروف الجوية السيئة

تأجيل انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا ساعة بسبب الظروف الجوية السيئة
تأجيل انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا ساعة بسبب الظروف الجوية السيئة
 
الإثنين، 06-07-2026 02:57 ص
الوكيل الإخباري-   تأجل انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا فجر الاثنين، في ثمن نهائي مونديال أميركا الشمالية لكرة القدم، لساعة واحدة بسبب "الظروف الجوية السيئة"، وفق ما قال الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).اضافة اعلان


وأشار فيفا إلى أنه "بسبب الظروف الجوية السيئة في مكسيكو سيتي، بما في ذلك المخاطر الناتجة عن البرق بالقرب من الملعب، تم تأجيل انطلاق المباراة... إلى الساعة 19:00 بالتوقيت المكسيكي (1:00 بتوقيت غرينيتش) على ملعب أستيكا".
 
 


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