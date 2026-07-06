تأجيل انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا ساعة بسبب الظروف الجوية السيئة

وأشار فيفا إلى أنه "بسبب الظروف الجوية السيئة في مكسيكو سيتي، بما في ذلك المخاطر الناتجة عن البرق بالقرب من الملعب، تم تأجيل انطلاق المباراة... إلى الساعة 19:00 بالتوقيت المكسيكي (1:00 بتوقيت غرينيتش) على ملعب أستيكا".
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