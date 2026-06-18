تعادل إيجابي بين جنوب إفريقيا وتشيكيا في مونديال 2026

الوكيل الإخباري- اكتفى المنتخبان التشيكي والجنوب إفريقي بالتعادل 1-1، الخميس، في أولى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، ما يصعّب مهمتهما في التأهل إلى دور الـ32 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

اضافة اعلان



وتقدّم المنتخب التشيكي عبر ميخال ساديليك (6) حتى قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي حين أدرك تيبوهو موكوينا التعادل من ركلة جزاء (83).



ودخل المنتخبان المباراة على وقع خسارتيهما في الجولة الأولى (تشيكيا أمام كوريا الجنوبية 1-2 وجنوب إفريقيا أمام المكسيك 0-2)، وبالتالي كسبا نقطتهما الأولى قبل لقاء المنافسيَن الآخرَين في وقت لاحق.



وبدا أن مدرب تشيكيا ميروسلاف كوبيك غير راض عن المباراة الأولى، إذ أجرى خمسة تبديلات في التشكيلة الأساسية، الأمر الذي أثمر تسجيل أسرع هدف في البطولة حتى الآن عبر ساديليك الذي افتتح التسجيل بعد ست دقائق من البداية، بهجمة بدأت من رمية تماس ووصلت إلى ألكسندر سويكا الذي مررها بهدوء إلى لاعب وسط سلافيا براغ فوضعها في المرمى من مسافة قريبة (6).



وردّ أوسوين أبوليس بتصويبة بعيدة تغيّر مسارها وهزّت الشباك الجانبية (12)، ثم جرّب موكوينا حظه مرتين، الأولى بتسديدة بعيدة فوق المرمى (45)، والثانية من مسافة قريبة أبعدها الدفاع (45+4).



في الشوط الثاني حاول باتريك شيك إضافة الثاني برأسية سهلة بين يدي الحارس رونوين وليامس (48).



وطوال أكثر من نصف ساعة، لم يقدّم المنتخبان الكثير لتغيير النتيجة، حتى سدد ثابيلو ماسيكو كرة من على مشارف المنطقة ارتدت من يد البديل بافل شولتس، ما دفع الحكمة الأميركية ماري فيكتوريا بينسو إلى احتساب ركلة جزاء أكد حكم الفيديو المساعد "VAR" صحتها.



وانبرى موكوينا للتسديد مسجلا هدف منتخب بلاده الأول في هذه النسخة ومحافظا على آماله بالتأهل (83).



وحاول لوكاش بروفود خطف النقاط الثلاث لتشيكيا من خارج المنطقة من دون أن تجد تسديدته طريق المرمى (90+4)، ومثله جرب أوبري موديبا لجنوب إفريقيا لكن تسديدته تصدى لها الدفاع (90+6).