تعرف على مواعيد انطلاقها .. ثلاث منتخبات عربية تخوض مباريات صعبة يوم الأربعاء في المونديال

09:51 ص

الوكيل الإخباري- يخوض المنتخب الوطني "النشامى" مواجهة تاريخية مرتقبة عندما يلتقي نظيره النمساوي يوم الأربعاء القادم الموافق 17/6، في اختبار قوي يأتي ضمن مشاركته الأولى في هذا الدور، وسط ترقب جماهيري كبير لمشوار "النشامى" في البطولة ، وذلك عند الساعة 7 صباحاً بتوقيت الأردن . اضافة اعلان





ويسعى المنتخب الأردني إلى تحقيق بداية إيجابية في مشواره، رغم قوة المنافس النمساوي، في مباراة تُعد من أبرز المواجهات التي يترقبها الشارع الرياضي العربي.



وفي مباريات أخرى ضمن اليوم نفسه، يلتقي المنتخب الجزائري نظيره الأرجنتيني عند الساعة 4:00 فجرًا بتوقيت الأردن ضمن منافسات المجموعة التي تضم "النشامى"، في مواجهة قوية، وسط طموحات جزائرية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية والمرشح للحفاظ على اللقب.



كما يخوض المنتخب العراقي مواجهة صعبة أمام منتخب النرويج عند الساعة 1:00 فجرًا بتوقيت الأردن، في لقاء يسعى خلاله "أسود الرافدين" إلى الظهور بصورة مشرفة وتحقيق نتيجة إيجابية.





