الأحد 2026-06-14 02:50 م

تعرف على مواعيد انطلاقها .. ثلاث منتخبات عربية تخوض مباريات صعبة يوم الأربعاء في المونديال

تعرف على مواعيد انطلاقها .. ثلاث منتخبات عربية تخوض مباريات صعبة يوم الأربعاء في المونديال
تعرف على مواعيد انطلاقها .. ثلاث منتخبات عربية تخوض مباريات صعبة يوم الأربعاء في المونديال
 
الأحد، 14-06-2026 09:51 ص
الوكيل الإخباري-  يخوض المنتخب الوطني "النشامى" مواجهة تاريخية مرتقبة عندما يلتقي نظيره النمساوي يوم الأربعاء القادم الموافق 17/6، في اختبار قوي يأتي ضمن مشاركته الأولى في هذا الدور، وسط ترقب جماهيري كبير لمشوار "النشامى" في البطولة ، وذلك عند الساعة 7 صباحاً بتوقيت الأردن .اضافة اعلان


ويسعى المنتخب الأردني إلى تحقيق بداية إيجابية في مشواره، رغم قوة المنافس النمساوي، في مباراة تُعد من أبرز المواجهات التي يترقبها الشارع الرياضي العربي.

وفي مباريات أخرى ضمن اليوم نفسه، يلتقي المنتخب الجزائري نظيره الأرجنتيني عند الساعة 4:00 فجرًا بتوقيت الأردن ضمن منافسات المجموعة التي تضم "النشامى"، في مواجهة قوية، وسط طموحات جزائرية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية والمرشح للحفاظ على اللقب.

كما يخوض المنتخب العراقي مواجهة صعبة أمام منتخب النرويج عند الساعة 1:00 فجرًا بتوقيت الأردن، في لقاء يسعى خلاله "أسود الرافدين" إلى الظهور بصورة مشرفة وتحقيق نتيجة إيجابية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إيران تكشف أبرز بنود مذكرة التفاهم المقترحة مع الولايات المتحدة

عربي ودولي إيران تكشف أبرز بنود مذكرة التفاهم المقترحة مع الولايات المتحدة

البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر TEDxPSUT 2026

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر TEDxPSUT 2026 في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

غ

فيديو الوكيل ضبط عددا من المركبات ارتكب سائقوها مخالفات القيادة بشكل استعراضي ومتهور

السعيد: استاد الحسين الدولي يدعم طموحات الأردن في استضافة البطولات العالمية

أخبار محلية السعيد: استاد الحسين الدولي يدعم طموحات الأردن في استضافة البطولات العالمية

لف

فيديو الوكيل ابتداءً من اليوم .. مستشفيات البشير تعتمد آلية جديدة لتنظيم مواعيد العيادات الخارجية

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

عربي ودولي غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

علم إيران

عربي ودولي مسؤول إيراني: طهران وافقت على عدم إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية

العيسوي يعزي عشيرة الخضير

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة الخضير



 
 






الأكثر مشاهدة

 