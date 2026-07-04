خطوة مفاجئة تسبق صدام فرنسا وباراغواي في المونديال

10:39 ص

الوكيل الإخباري- قرر رئيس باراغواي سانتياغو بينيا عدم حضور مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مبرراً ذلك بإيمانه بـ"الخرافات الكروية" وخوفه من جلب سوء الحظ للمنتخب. اضافة اعلان





وأوضح بينيا، في تصريحات لصحيفة "هوي" ، أنه يتلقى دعوات رسمية لحضور جميع مباريات المنتخب، لكنه يفضل هذه المرة متابعة اللقاء من منزله.



وقال: "بصفتي رئيساً، أتلقى دائماً دعوة لحضور مباريات المنتخب، لكنني أؤمن بالخرافات وأشعر بشيء من التشاؤم، لذلك أفضل مشاهدة المباراة من المنزل حتى لا أتسبب في سوء الحظ للفريق."



ويأتي هذا القرار بعد أن حضر الرئيس المباراة الأولى لباراغواي في البطولة، والتي انتهت بخسارة ثقيلة أمام الولايات المتحدة بنتيجة 4-1، قبل أن يغيب عن المدرجات في المباريات التالية التي شهدت انتفاضة المنتخب، وصولاً إلى إقصاء ألمانيا بركلات الترجيح والتأهل إلى دور الـ16، وهو الإنجاز الذي دفعه لإعلان يوم التأهل عطلة وطنية في البلاد.



من جانبه، شبّه المدير الفني لباراغواي، جوستافو ألفارو، منتخب فرنسا بـ"العاصفة الرعدية"، في إشارة إلى قوة المنافس.



وقال: "فرنسا تمثل عاصفة رعدية قوية، ومهمتنا الأساسية هي حماية أنفسنا من هذه العاصفة."



وأضاف أن مواجهة بطل العالم السابق تختلف عن جميع المباريات السابقة، لكنها تمثل فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة الباراغوانية، مؤكداً أن فريقه يدخل اللقاء بطموح كبير رغم صعوبة المهمة.



وتلتقي باراغواي مع فرنسا في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ16، حيث يسعى المنتخب اللاتيني إلى مواصلة مفاجآته، بينما يتطلع "الديوك" إلى العبور نحو ربع النهائي.





