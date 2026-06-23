ديشامب يعلّق على توقف مباراة العراق وفرنسا وينتقد أداء فريقه

02:58 ص

الوكيل الإخباري- تحدث ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن توقف مباراة فريقه مع منتخب العراق في بطولة كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. اضافة اعلان





وتقرر إيقاف المباراة، مساء الإثنين بالتوقيت المحلي، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث جرى الشوط الأول للمباراة، الذي انتهى بتقدم فرنسا 1-0، ضمن الجولة الثانية في المجموعة التاسعة من مرحلة المجموعات للمونديال، في أجواء ممطرة.



وخلال فترة الاستراحة بين شوطي اللقاء، تقرر إيقاف المباراة بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية، ليتم إخلاء المدرجات من الجماهير، الذين طُلب منهم الاحتماء إلى أماكن آمنة، وفقاً للمذيع الداخلي لملعب المباراة.



وقال ديشامب في تصريحات إعلامية خلال فترة التوقف: "كان هناك تنبيه، ثم اختفى، ثم عاد. سأتوقف عن إعطاء اللاعبين تحديثات لأن الوضع يتغير كل 30 ثانية. نحن ننتظر، وبعد ذلك سيكون الأهم أن يكون لدينا وقت كافٍ للإحماء من جديد لاستعادة لياقتنا".



وفيما يتعلق باللقاء، أبدى ديشامب عدم رضاه بشكل كامل عن أداء لاعبيه رغم تقدمهم في النتيجة، حيث قال: "نحن متقدمون، مع أننا كنا قادرين على تعزيز تقدمنا قليلاً لنحصل على فارق مريح. لكن بمجرد أن زدنا من سرعة اللعب باستغلال عرض الملعب، وضعناهم تحت الضغط".





