رئيس كوريا الجنوبية يطالب بالتحقيق في أسباب الخروج المبكر من كأس العالم

الوكيل الإخباري- ألقى رئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج باللوم في خروج بلاده المبكر من كأس العالم لكرة القدم على المجاملات والمحسوبية في تعيينات المسؤولين عن المنتخب الوطني، وانتقد المدرب هونغ ميونغ-بو بشدة؛ وطالب في الوقت نفسه بإجراء تحقيق بقيادة وزارة الرياضة في أداء المنتخب الوطني.

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وكتب لي في منشور على حسابه في منصة إكس الأحد، ردا على خروج المنتخب من دور المجموعات رغم التوقعات على نطاق واسع بتأهله من مجموعة سهلة نسبيا "أنا لست مندهشا فحسب من هذه النتيجة غير المتوقعة، بل أشعر بحيرة تماما. ثبت مرة أخرى أن قرارات التعيين هي كل شيء. عندما تكون الأولوية "نحن ضدهم" على حساب الكفاءة، ويتم اختيار شخص غير مؤهل كقائد، فإن النتيجة تكون واضحة وضوح الشمس".



وتسببت هزيمتان متتاليتان أمام المكسيك وجنوب إفريقيا في احتلال كوريا الجنوبية المركز الثالث في المجموعة الأولى؛ لتخرج من قائمة أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث والتأهل لدور32.



وأثار قرار إعادة تعيين هونغ مدربا للمنتخب الوطني عام 2024 بالفعل مزاعم بالمحسوبية، وعملية تعيين غير شفافة من قبل وسائل إعلام كورية، وهو ما نفاه هونغ تماما.



وكتب لي "السبب في إمكانية حدوث مثل هذه التعيينات الفاشلة — التي لا تميز بين المصالح العامة والخاصة وتضع المكاسب الشخصية قبل الصالح العام — أنه من المستحيل أو من الصعب مراقبة ومحاسبة ومراجعة أولئك الذين يملكون سلطة التعيين".



وحصدت مذكرة لإقالة هونغ، نُشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب يوم الخميس الماضي، التوقيعات المطلوبة بسرعة لإجراء مراجعة أولية، في حين انتشرت على نطاق واسع في كوريا الجنوبية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها محلات تجارية تضع لافتات تمنع دخول هونغ.