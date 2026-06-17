الأربعاء 2026-06-17 03:17 ص

رباعية في عرين أسود الرافدين من هالاند ورفاقه في افتتاح مشوارهم المونديالي

رباعية في عرين أسود الرافدين من هالاند ورفاقه في افتتاح مشوارهم المونديالي
رباعية في عرين أسود الرافدين من هالاند ورفاقه في افتتاح مشوارهم المونديالي
 
الأربعاء، 17-06-2026 03:09 ص
الوكيل الإخباري-   افتتح منتخب النرويج مشواره في كأس العالم 2026 بانتصار عريض على منتخب العراق بنتيجة (4-1)، في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وقاد النجم إيرلينغ هالاند منتخب بلاده للفوز بعدما سجل ثنائية في الدقيقتين 29 و43، بينما أحرز أيمن حسين هدف العراق الوحيد في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم النرويج بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب النرويجي تفوقه، وأضاف ليو أوستيغارد الهدف الثالث في الدقيقة 76، قبل أن يختتم المنتخب الإسكندنافي رباعيته بهدف عكسي سجله أيمن حسين بالخطأ في مرمى منتخب بلاده خلال الوقت بدل الضائع (90+7).

وبهذا الفوز، حصد المنتخب النرويجي أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال، موجهاً إنذاراً مبكراً لمنافسيه في المجموعة، فيما تلقى أسود الرافدين بداية صعبة سيحاولون تعويضها في الجولات المقبلة.
 
 


gnews

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