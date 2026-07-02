ريمونتادا بلجيكية تاريخية تُجبر السنغال على خوض الأشواط الإضافية

01:03 ص

الوكيل الإخباري- فرض المنتخب البلجيكي الأشواط الإضافية على نظيره السنغالي بعدما عاد من تأخره بهدفين إلى تعادل مثير (2-2)، في مواجهة درامية ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026. اضافة اعلان





ودخل المنتخب السنغالي المباراة بقوة، وافتتح التسجيل عبر حبيب ديارا في الدقيقة 24، قبل أن يضاعف إسماعيلا سار النتيجة في الدقيقة 51، ليقترب "أسود التيرانغا" من حسم بطاقة التأهل.



لكن المنتخب البلجيكي رفض الاستسلام، ونجح في تنفيذ ريمونتادا مثيرة خلال الدقائق الأخيرة، بعدما قلص روميلو لوكاكو الفارق في الدقيقة 86، قبل أن يخطف يوري تيليمانس هدف التعادل في الدقيقة 89، ليعيد الأمل للشياطين الحمر ويشعل أجواء اللقاء.



وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، اتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية لحسم هوية المتأهل إلى الدور المقبل، عقب واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة حتى الآن.







