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ريمونتادا تاريخية .. بلجيكا تقلب تأخرها بهدفين إلى انتصار قاتل أمام السنغال

ريمونتادا تاريخية .. بلجيكا تقلب تأخرها بهدفين إلى انتصار قاتل أمام السنغال
ريمونتادا تاريخية .. بلجيكا تقلب تأخرها بهدفين إلى انتصار قاتل أمام السنغال
 
الخميس، 02-07-2026 01:52 ص
الوكيل الإخباري-   حجز المنتخب البلجيكي مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما حقق ريمونتادا تاريخية أمام السنغال، محولاً تأخره بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة (3-2) بعد الأشواط الإضافية، في مواجهة حبست أنفاس الجماهير حتى الثواني الأخيرة.اضافة اعلان


وفرض المنتخب السنغالي سيطرته على مجريات اللقاء في البداية، وافتتح حبيب ديارا التسجيل في الدقيقة 24، قبل أن يعزز إسماعيلا سار التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 51، ليضع "أسود التيرانغا" على أعتاب التأهل.

لكن الشياطين الحمر رفضوا الاستسلام، وبدأت العودة البلجيكية في الدقائق الأخيرة، عندما قلص روميلو لوكاكو الفارق في الدقيقة 86، قبل أن يخطف يوري تيليمانس هدف التعادل في الدقيقة 89، ليقود المباراة إلى الأشواط الإضافية وسط إثارة كبيرة.

واستمرت المواجهة متكافئة حتى اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لبلجيكا في الوقت بدل الضائع، نجح الشياطين الحمر في ترجمتها إلى هدف الفوز القاتل، ليحسموا بطاقة التأهل بنتيجة (3-2) وسط حسرة كبيرة للمنتخب السنغالي.

وسُجلت المباراة كواحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة، بعدما نجحت بلجيكا في العودة من تأخر بهدفين، وخطفت التأهل بفضل ريمونتادا درامية وهدف قاتل في آخر أنفاس اللقاء، لتواصل مشوارها في المونديال بثقة وطموح كبير.
 
 


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