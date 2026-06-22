ريمونتادا للفراعنة بطلها "زيكو" على نيوزيلندا في كأس العالم 2026

06:01 ص

الوكيل الإخباري- حوّل المنتخب المصري تأخره بهدف دون رد إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1 على نظيره النيوزيلندي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس العالم 2026، بعدما قدّم الفراعنة شوطاً ثانياً استثنائياً قلبوا فيه موازين اللقاء. اضافة اعلان





وكان المنتخب النيوزيلندي قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف سجله عند الدقيقة 15، مستغلاً أفضلية مبكرة منحته التقدم قبل الاستراحة، في وقت حاول فيه المنتخب المصري العودة إلى أجواء المباراة دون أن ينجح في هز الشباك خلال النصف الأول.



ومع انطلاق الشوط الثاني، ظهرت مصر بصورة مختلفة تماماً، حيث نجح مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في إدراك التعادل عند الدقيقة 58، ليعيد الأمل للفراعنة ويمنحهم دفعة معنوية كبيرة.



ولم تمضِ سوى تسع دقائق حتى تمكن قائد المنتخب المصري محمد صلاح من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 67 بعد صناعة متقنة من "زيكو" نجم اللقاء، ليضع مصر في المقدمة ويشعل حماس الجماهير.



وواصل المنتخب المصري ضغطه الهجومي، قبل أن ينجح محمود حسن "تريزيجيه" في تعزيز النتيجة بإحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 82، مؤكداً تفوق الفراعنة ومؤمناً نقاط المباراة.



وبهذا الانتصار، أثبت المنتخب المصري قدرته على العودة في أصعب الظروف، بعدما قدّم شوطاً ثانياً مثالياً قلب به تأخره إلى فوز مستحق، في ليلة كان عنوانها الإصرار والروح القتالية بقيادة محمد صلاح.







