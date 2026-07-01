الأربعاء 2026-07-01 04:10 ص

سوء الأحوال الجوية يؤجّل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور

سوء الأحوال الجوية يؤجّل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور
سوء الأحوال الجوية يؤجّل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور
 
الأربعاء، 01-07-2026 04:05 ص
الوكيل الإخباري-   تقرر تأجيل انطلاق مباراة المكسيك مع الإكوادور في دور الـ32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بسبب سوء الأحوال الجوية.اضافة اعلان


واحتشدت الجماهير في ملعب مكسيكو سيتي في العاصمة المكسيكية، من أجل متابعة اللقاء، لكن فاجأتهم الأمطار التي هطلت بغزارة على أرض الملعب، مما تسبب في تأخير ركلة البداية للقاء.

وكان منتخب المكسيك، الذي يشترك في استضافة المونديال مع كل من الولايات المتحدة وكندا، تأهل للأدوار الإقصائية بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى، التي ضمت جنوب إفريقيا والتشيك وكوريا الجنوبية، برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة عقب فوزه في جميع لقاءاته الثلاثة.

وفي المقابل، صعد منتخب الإكوادور لمرحلة خروج المغلوب، بعد تواجده ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول.

وتواجد منتخب الإكوادور في المركز الثالث بترتيب المجموعة الخامسة، التي ضمت ألمانيا وكوراساو وكوت ديفوار، برصيد 4 نقاط، عقب فوزه في لقاء وخسارته وتعادله في مثلها.

يشار إلى أن الفائز من تلك المباراة، سوف يلتقي في دور الـ16 مع الفائز من مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية.
 
 


gnews

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سوء الأحوال الجوية يؤجّل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور

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