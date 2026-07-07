شذرات عن مباراة مصر والأرجنتين والقنوات الناقلة للمواجهة

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بطموحات كبيرة بعد التأهل من دور الـ32، في رحلة تاريخية يأمل من خلالها في تحقيق إنجاز جديد أمام أحد أقوى المنتخبات في العالم.
موعد مباراة مصر والأرجنتين
تقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.
ملعب مباراة مصر والأرجنتين
تُقام المواجهة على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا الأمريكية، والذي يُعرف أيضًا باسم ملعب أتلانتا، ويتسع لنحو 75 ألف متفرج، ليكون مسرحًا لقمة كروية من العيار الثقيل في ثمن نهائي المونديال.
القنوات الناقلة للمباراة
تنقل شبكة قنوات beIN SPORTS المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، مع تغطية موسعة للقاء المنتظر.
رحلة المنتخبين لثمن النهائي
تأهل منتخب مصر إلى هذا الدور بعد الفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بينما صعد منتخب الأرجنتين عقب الفوز على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2، ليضرب الفريقان موعدًا ناريًا في دور الـ16 من البطولة.
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